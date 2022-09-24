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США ніколи не визнають анексію Росією територій України, – Байден

Російська Федерація порушує Статут ООН.

США ніколи не визнають анексію Росією територій України, – Байден
Фото: ЕРА/UPG

Сполучені Штати ніколи не визнають результати псевдореферендумів на окупованих територіях України та їхню анексію Росією.

Про це з посиланням на заяву президента США Джо Байдена повідомляє сайт Білого дому.

Американський президент наголосив, що Росія порушує Статут ООН.

"Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію як щось інше, крім частини України. Російські "референдуми" є обманом – фальшивим приводом для спроби силою анексувати частини України, грубо порушуючи міжнародне право, в тому числі Статут ООН", – зазначив президент США.

Він додав, що США разом із союзниками продовжать працювати із над додатковими економічними санкціями.

"США підтримують наших партнерів у всьому світі – і кожну націю, яка поважає основні принципи статуту ООН – у відкиданні будь-яких сфабрикованих результатів, які оголосить РФ. Ми продовжимо підтримувати українців і надавати допомогу, щоб допомогти їм захистити себе, коли вони мужньо протистоять вторгненню Росії", – зазначив він.

Нагадаємо, учора Росія почала псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей щодо їх незаконного приєднання до свого складу.

До слова, США персонально застерегли Росію від використання ядерної зброї. 

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