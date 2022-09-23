США персонально застерегли Росію від використання ядерної зброї

Аналітики стурбовані останніми заявами Путіна, хоча ЦРУ не бачить підготовки до ядерного удару.

США приватно повідомляли Росії про наслідки в разі застосування ядерної зброї. Про це з посиланням на американських посадовців пише CNN.

Незрозуміло, як і коли були надіслані попередження, але вони надсилались нещодавно. За словами одного з посадовців, до попереджень причетний Держдеп. Адміністрація президента Джо Байдена також сильно покладалася на розвідувальні канали комунікації, аби передати Кремлю повідомлення.

Застереження прозвучали після того, як президент РФ погрожував вдатися до ядерного озброєння у своїй промові, в якій він оголосив мобілізацію.

Американці підкреслили, що це не вперше Москва погрожує таким озброєнням за час повномасштабного вторгнення в Україну.

ЦРУ офіційно і публічно стверджує, що не бачить ознак того, що Росія готує ядерний удар. Але деякі аналітики стурбовані тим, що вона може використати так звану тактичну ядерну зброю через відсутність успіхів у війні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав Захід не піддаватися на російський шантаж ядерним озброєнням. Страх може призвести до спроб Росії захопити ще більше територій.

Президент не вірить, що Путін вдасться до цього, і не думає, що світ дозволить йому це зробити.