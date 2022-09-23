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Росія депортувала від 900 000 до 1,6 млн українців, – представниця США в ООН

Мішель Тейлор закликала комісію ООН вивчити фільтрацію і примусове зникнення українських громадян. 

Росія депортувала від 900 000 до 1,6 млн українців, – представниця США в ООН
Депортація дітей та дорослих з Маріуполя
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Російські війська депортували з України від 900 000 до 1,6 млн мешканців. Про це заявила посол США в Раді ООН з прав людини Мішель Тейлор, пише The Guardian.  

Вона закликала уповноважену комісію ООН вивчити "все більше доказів російських операцій фільтрації, примусових депортацій і зникнень". 

"Численні джерела вказують, що російська влада допитала, затримала і примусово депортувала від 900 000 до 1,6 млн громадян України", – зазначила вона.

Нагадаємо, що перед депортацією мирних українців окупанти примушують їх проходити через так звані фільтраційні табори. Там їх допитують, примушують роздягатися, аби перевірити татуювання, нерідко застосовують силу. Деякі люди з таких таборів не повертаються.

Крім того, російські війська викрадають і депортують українських дітей, яких потім віддають на незаконне всиновлення в Росії. Процедура такого "всиновлення" передбачає знищення всіх документів та інформації про рідних батьків, дозволяє зміну імені.

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