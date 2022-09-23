Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області, у Харківській за добу поранені девʼять людей, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Чернігівщині та Житомирщині.

У Запоріжжі близько опівночі знову були "прильоти" ворожих ракет. Окупант випустив близько 10 снарядів, поцілив в об’єкти інфраструктури міста, йдеться у повідомленні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській області за минулу добу – два обстріли Новгород-Сіверського району із артилерії та мінометів. Минулося без жертв та руйнувань. Вночі обстрілів не було.

У Сумській області за минулу добу ворог здійснив 11 обстрілів 10 прикордонних громад. Зафіксовано близько 130 "прильотів". Під вогнем були Шалигинська, Великописарівська, Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Есманська, Хотінська, Юнаківська, Середино-Будська та Миропільська громади. Поранено чотирьох мирних мешканців, пошкоджені два десятки будинків, сім автомобілів, два підприємства, школа, садочок та сільський будинок культури.

У Дніпропетровській області росіяни знову обстріляли Нікопольський район. На ранок накрили "Градами" та важкою артилерією Нікополь і Марганець. У Марганці, за попередньою інформацією, двоє людей загинули. Ще дев’ятеро – постраждали. Один будинок зруйнований, вісім – пошкоджені. Місто залишилося частково без світла. У Нікополі, попередньо, пошкоджені 10 будинків.

Минулої доби ворог продовжував терор мирного населення Харківської області, обстрілюючи прилеглі до лінії зіткнення та кордону з ворогом населені пункти. Вчора масовано обстрілювали Куп’янськ і Куп’янський район. Є постраждалі, зокрема діти. За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янську поранення отримали троє людей, серед них – двоє дітей (хлопчик і дівчинка по сім років). Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. В Куп’янському районі поранення зазнали чотири людини. В Харківському районі, на жаль, загинула одна людина. Двоє людей підірвалися на міні в Чугуївському районі, їх госпіталізували з пораненнями.

За добу підрозділи Сил оборони на Луганському напрямку відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка. Авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та шість позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська й артилерія упродовж 22 вересня завдали вогневого ураження, зокрема, по пунктах управління, районах зосередження особового складу та військової техніки, позиціях ППО, а також складах боєприпасів. Водночас із різного озброєння ворог обстріляв такі населені пункти: Богородичне, Яцьківка, Ярова, Тетянівка, Святогірськ, Пришиб, Словʼянськ, Платонівка, Донецьке, Сидорове, Закітне, Озерне, Щурове, Райгородок, Маяки, Миколаївка, Діброва, Крива Лука, Сіверськ, Спірне, Званівка, Миколаївка, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Білогорівка, Розівка, Зайцеве, Яковлівка, Майорськ. На тимчасово окупованих територіях триває підготовка до "референдуму".

У Донецькій області вночі був обстріл с. Гостре Курахівської громади. Зруйновано житловий будинок, одна людина поранена. Також зафіксовані обстріли Мар’їнки, Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Вчора ввечорі окупанти завдали удару із С-300 по Слов’янську. Жертв немає. Також був ракетний удар по Торецьку, суттєво пошкоджена дев’ятиповерхівка, але жертв, на щастя, немає – більшість людей евакуйовані, одна людина травмована. За добу по області – сім загиблих, 17 поранених цивільних. Область залишається без газу і частково – без води й електрики.

Уночі у Миколаєві лунали вибухи. Попередньо – уражено офісну будівлю об’єкта промислової інфраструктури. Також пошкоджено приватні будинки, водогін та електромережі. Детальна інформація уточнюється. Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Протягом минулої доби були ворожі обстріли околиць сіл Новоукраїнка і Мурахівка. Також увечері обстрілів зазнало с. Висунськ, внаслідок чого пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватні будинки, три об’єкти торгівлі та газовий трубопровід із подальшим займанням. Постраждалих немає. Тривають обстріли населених пунктів Широківської громади. Так, вчора були обстріли с. Широке. Пошкоджень зазнали житловий будинок, нежитлові господарські підсобні приміщення та сільгосптехніка. Пізно ввечері обстрілів зазнало і с. Червона Долина. Влучання фіксувалися по відкритих територіях. Постраждалих немає.

У Херсонській області ситуація залишається складною. Тривають бойові дії. За інформацією ОК "Південь", морські піхотинці знищили ворожий гелікоптер Мі-24 в районі Костромки, а також два БпЛА "Орлан-10". ЗСУ вогневим контролем зупинили спроби окупантів переміститися через Дніпро Каховською дамбою та переплисти баржею з Херсона.

Наша авіація завдала 21 удар, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано майже 280 вогневих завдань. Зокрема, уражено командні пункти в Херсоні, пункти управління в Нововоскресенському й Дудчанах, склади боєприпасів, райони скупчення озброєння, техніки і живої сили ворога. У російських ЗМІ з’явилася інформація, що до Херсона для підготовки "референдуму" прибув заступник голови адміністрації РФ С. Кирієнко. Крім того, чиновник збирається запустити в місті конкурс "Лідери відродження", який влаштували, як заявляється, для "формування нової еліти регіону".

Нагадаємо, загроза авіаційних і ракетних ударів російських окупантів залишається для всієї території України. За минулу добу росіяни завдали чотири ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.