Росія почала псевдореферендуми на захопленій території України

Росія почала псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей щодо їх незаконного приєднання до свого складу.

Про це в телеграмі повідомила Державна прикордонна служба.

"За добровільну участь у так званих референдумах на тимчасово окупованих територіях українцям загрожує покарання", – нагадали прикордонники.

Рух опору "Жовта стрічка" закликав мешканців тимчасово захоплених територій з 23 до 28 вересня не відкривати нікому двері.

"Звертаємось до жителів тимчасово окупованих міст України.

Сьогодні рашисти будуть ходити по ваших домівках та будуть намагатись змусити вас взяти участь у фейковому референдумі. Ми закликаємо ні в якому разі з 23 до 28 вересня не відкривати двері. Повністю ігорнуйте референдум!" – закликали в русі.

Псевдореферендуми на тимчасово захоплених частинах Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей щодо приєднання до Росії окупанти збираються проводити з 23 до 27 вересня.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про те, що проведення фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінить. Україна й надалі звільнятиме свою землю. Українці не повинні брати участь у фейкових заходах окупантів.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак після появи перших повідомлень про підготовку термінових псевдореферендумів наголосив, що це свідчить про страх розгрому.

На думку американського ISW, Володимир Путін прагне анексії окупованих територій, щоб оголосити контрнаступ українських військ нападом на територію Російської Федерації.

За даними США, підготовкою до псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України займається перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Наприкінці серпня посадовець Державного департаменту зазначав, що ці фейкові референдуми можуть відбутися найближчими тижнями, але Україна, США і міжнародне співтовариство знають – скільки б не посадили російських солдатів і маріонеткових чиновників, Кремль не зможе силою змінити кордони суверенної України.

Американська розвідка вважає, що Росія готувала "референдум" ще й для Харківської області, але тоді українські оборонці ще не починали контрнаступу, в результаті якого звільнили значну частину територій.

У Донецькій області для підвищення явки на фейкові референдуми зібрались зганяти дітей 13 – 17 років, а у Луганській людям заборонили виїзд.