З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання, – ДПСУ
Студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання, – ДПСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок нічних ворожих обстрілів Запоріжжя пошкоджено сім будинків, є постраждалі

Є руйнування обʼєкту інфраструктури. 

Унаслідок нічних ворожих обстрілів Запоріжжя пошкоджено сім будинків, є постраждалі
Наслідки обстрілів Запоріжжя, ілюстративне фото
Фото: Телеграм-канал Запорізької ОВА

Внаслідок нічних ударів по Запоріжжю постраждала цивільна інфраструктура міста та мирні мешканці.

Про це повідомив у Telegram секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"На цей час відомо про сім ушкоджених будинків, в яких повилітали шибки...На жаль, знову постраждали люди", – йдеться у повідомленні.

Голова ОВА Олександр Старух згодом повідомив у Telegram, що в Запоріжжі зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені будинки та автомобілі навколо. 

"Наразі відомо щодо трьох постраждалих, їх з легкими травмами ушпиталено", – зазначив він.

Також руйнувань зазнав ще один об’єкт в Запоріжжі. Крім того, одна з ракет поцілила в будівлю поблизу міста в Запорізькому районі. Постраждалих немає. 

Куртєв додав, що у випадку руйнування оселі внаслідок обстрілів, необхідно повідомити про це на 15-80.

 

Нагадаємо, уранці 22 вересня російська армія завдала удару по Запоріжжю. Під удар потрапили парк у центрі міста, телевежа і обʼєкт енергетичної інфраструктури. Загинув чоловік. Росіяни стріляли з С300. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також