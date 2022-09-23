Унаслідок нічних ворожих обстрілів Запоріжжя пошкоджено сім будинків, є постраждалі

Внаслідок нічних ударів по Запоріжжю постраждала цивільна інфраструктура міста та мирні мешканці.

Про це повідомив у Telegram секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"На цей час відомо про сім ушкоджених будинків, в яких повилітали шибки...На жаль, знову постраждали люди", – йдеться у повідомленні.

Голова ОВА Олександр Старух згодом повідомив у Telegram, що в Запоріжжі зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені будинки та автомобілі навколо.

"Наразі відомо щодо трьох постраждалих, їх з легкими травмами ушпиталено", – зазначив він.

Також руйнувань зазнав ще один об’єкт в Запоріжжі. Крім того, одна з ракет поцілила в будівлю поблизу міста в Запорізькому районі. Постраждалих немає.

Куртєв додав, що у випадку руйнування оселі внаслідок обстрілів, необхідно повідомити про це на 15-80.

Нагадаємо, уранці 22 вересня російська армія завдала удару по Запоріжжю. Під удар потрапили парк у центрі міста, телевежа і обʼєкт енергетичної інфраструктури. Загинув чоловік. Росіяни стріляли з С300.