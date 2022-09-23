На бойовому чергуванні 3 надводних і 1 підводний ракетоносій

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилося до 14 одиниць.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Відтепер на бойовому чергуванні 3 надводних і 1 підводний ракетоносій із загальною кількістю 28 “Калібрів”.

“Отже, загрози ракетних ударів та повітряних атак, зокрема і дронами-камікадзе, залишаються актуальними”, – зазначили в ОК.

Людей просять зважати на сигнали повітряних тривог, діяти чітко та оперативно.

“Не нехтуйте власною безпекою, не втрачайте пильності і критичного мислення. Інформацію піддавайте перевірці, довіряйте тільки достовірним джерелам. Не дозволяйте паніці і зневірі вас полонити”, – додали військові.