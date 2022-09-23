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Окупанти намагаються облаштовувати альтернативні переправи під обстрілами ЗСУ, – ОК “Південь”

"Ворог не має мотивації, віри у свої перспективи".

Окупанти намагаються облаштовувати альтернативні переправи під обстрілами ЗСУ, – ОК “Південь”
Фото: twitter.com/666_mancer

Ворог не має мотивації, віри у свої перспективи, але відчайдушно продовжує підтягувати резерви за допомогою альтернативних переправ.

Про це заявив в оперативному командуванні “Південь”.

Окупанти не полишають спроб облаштовувати ці переправи під вогневим контролем ЗСУ.

“Протягом дня по наших позиціях та населених пунктах вздовж лінії фронту і глибше, в тилу, завдано 5 авіаційних і один ракетний удар”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, з реактивної системи залпового вогню “Смерч” обстріляно прибережну смугу Куцурубської територіальної громади в Очаківському районі Миколаївщини. Без людських втрат.

Нагадаємо, 21 вересня українські сили вразили два командні пункти ворога безпосередньо в Херсоні і два пункти управління в Нововоскресенському й Дудчанах.

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