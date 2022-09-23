Потрібно напрацювати комплексний механізм компенсанції збитків, завданих РФ, – Кулеба

У Нью-Йорку відбувся спільний міністерський захід України, Данії, Нідерландів та Німеччини, присвячений притягненню Росії та її громадян, зокрема політичного та військового керівництва, до відповідальності за злочини, скоєні в Україні.

У заході взяв участь очільник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава МЗС, зокрема, підкреслив необхідність створення комплексного компенсаційного механізму за збитки, завдані російською агресією проти України.

Відтак він поінформував про підготовку українською стороною проєкту відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН, розгляд якої запланований в жовтні.

“Глава української дипломатії та партнери скоординували кроки задля розслідування та встановлення винних у воєнних злочинах, злочині геноциду та злочинах проти людяності, скоєних російським керівництвом та російськими військовими в Україні”, – йдеться у повідомленні.