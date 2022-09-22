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На Миколаївщині знищені чотири російських дрона-камікадзе "Shahed-136"

Збиті дрони мають іранське походження.

На Миколаївщині знищені чотири російських дрона-камікадзе "Shahed-136"
Фото: Пресслужба Командування повітряних сил ЗСУ

Сьогодні ввечері, близько 20:00, в небі над Миколаївською областюі були знищені чотири російських дрона-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва.

Про це повідомила пресслужба Командування повітряних сил ЗСУ.

Безпілотники були збиті воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь". 

Для цього їм знадобились всього дві зенітні керовані ракети середньої дальності.

Нагадаємо, військовослужбовець Національної гвардії України збив сьогодні на Запорізькому напрямку російський гвинтокрил Мі-8.

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