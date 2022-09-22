В Україні запрацює робоча група щодо створення спеціального міжнародного трибуналу для РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про робочу групу з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу для Росії.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Про робочу групу з опрацювання питання створення керівником групи глава держави призначив главу Офісу Президента Андрія Єрмака. Його заступником, координатором робочої групи - Андрія Смирнова.
У склад групи увійшли:
- Олег Гавриш — головний консультант відділу організаційної роботи Кабінету Керівника Офісу Президента;
- Оксана Золотарьова — директорка Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ;
- Олександр Карасевич — генеральний директор Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу Президента;
- Олександр Качура — народний депутат (за згодою);
- Олена Ковальська — керівниця Кабінету Керівника Офісу Президента;
- Антон Кориневич — посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ;
- Андрій Костін — Генеральний прокурор (за згодою);
- Дмитро Кулеба — міністр закордонних справ;
- Денис Малюська — міністр юстиції;
- Денис Маслов — голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України (за згодою);
- Марія Мезенцева — народна депутатка України (за згодою);
- Андрій Сибіга — заступник Керівника Офісу Президента;
- Олександра Устінова — народна депутатка України (за згодою);
- Олена Хоменко — народна депутатка України (за згодою).
Зеленський зобов'язав робочу групу напрацювати та внести пропозиції стосовно створення трибуналу.
Нагадаємо, Президент у своєму виступі під час засідання Генеральної Асамблеї ООН представив формулу миру, яка може спрацювати для всіх, хто може опинитись у схожих із нашими обставинах. До неї, зокрема, увійшов пункт про створення спеціального трибуналу для покарання РФ за злочин агресії.