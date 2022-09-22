В Україні запрацює робоча група щодо створення спеціального міжнародного трибуналу для РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про робочу групу з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу для Росії.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Про робочу групу з опрацювання питання створення керівником групи глава держави призначив главу Офісу Президента Андрія Єрмака. Його заступником, координатором робочої групи - Андрія Смирнова.

У склад групи увійшли:

Олег Гавриш — головний консультант відділу організаційної роботи Кабінету Керівника Офісу Президента;

Оксана Золотарьова — директорка Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ;

Олександр Карасевич — генеральний директор Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу Президента;

Олександр Качура — народний депутат (за згодою);

Олена Ковальська — керівниця Кабінету Керівника Офісу Президента;

Антон Кориневич — посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ;

Андрій Костін — Генеральний прокурор (за згодою);

Дмитро Кулеба — міністр закордонних справ;

Денис Малюська — міністр юстиції;

Денис Маслов — голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України (за згодою);

Марія Мезенцева — народна депутатка України (за згодою);

Андрій Сибіга — заступник Керівника Офісу Президента;

Олександра Устінова — народна депутатка України (за згодою);

Олена Хоменко — народна депутатка України (за згодою).

Зеленський зобов'язав робочу групу напрацювати та внести пропозиції стосовно створення трибуналу.

Нагадаємо, Президент у своєму виступі під час засідання Генеральної Асамблеї ООН представив формулу миру, яка може спрацювати для всіх, хто може опинитись у схожих із нашими обставинах. До неї, зокрема, увійшов пункт про створення спеціального трибуналу для покарання РФ за злочин агресії.