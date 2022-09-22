Бюлетені для «референдуму» завезли у Херсон на початку вересня.

Окупанти ще на початку вересня завезли у Херсон бюлетені для проведення псевдореферендуму, а також агітаційні матеріали та намети. Про це LB.ua повідомили джерела у розвідці.

«Спочатку готувалися на жовтень, зараз плани змінилися і вирішили провести його у вересні», – зазначив один із поінформованих співрозмовників LB.ua.

Нам також вдалося отримати перелік «комісій», які нібито будуть забезпечувати псевдореферендум, осіб, які беруть участь в його організації та їхні телефони.

Нагадаємо, псевдореферендуми на тимчасово захоплених частинах Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей до Росії окупанти збираються проводити з 23 до 27 вересня. Невелику окуповану частину Миколаївської області вони хочуть включити до Херсонської.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про те, що проведення фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінить. Україна й надалі звільнятиме свою землю. Українці не повинні брати участь у фейкових заходах окупантів.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак після появи перших повідомлень про підготовку термінових псевдореферендумів наголосив, що це свідчить про страх розгрому.

На думку американського ISW, Володимир Путін прагне анексії окупованих територій, щоб оголосити контрнаступ українських військ нападом на територію Російської Федерації.

За даними США, підготовкою до псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України займається перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Наприкінці серпня посадовець Державного департаменту зазначав, що ці фейкові референдуми можуть відбутися найближчими тижнями, але Україна, США і міжнародне співтовариство знають – скільки б не посадили російських солдатів і маріонеткових чиновників, Кремль не зможе силою змінити кордони суверенної України.

За даними американської розвідки, Росія готувала «референдум» ще й для Харківської області, але тоді українські оборонці ще не починали контрнаступу, в результаті якого звільнили значну частину територій.