Українські елітні біженці облаштувалися у Відні: ДБР вивчає перетин кордону фігурантами розслідування “Віденська тероборона”

Журналісти встановили, що багато можновладців вирішили пересидіти війну подалі від батьківщини.

Працівники ДБР перевірять інформацію журналістів, викладену у другій частині розслідування Української правди щодо виїзду за кордон під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.

Про це ДБР повідомило у Telegram.

Зокрема, у межах розслідування кримінального провадження, порушеного після оприлюднення першої частини – “Батальйон Монако”, будуть також досліджені і обставини перетину державного кордону України фігурантами нового розслідування – “Віденська тероборона”, у тому числі роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів.

Принагідно Державне бюро розслідувань хоче нагадати, що розпочало досудове розслідування за фактом організації співробітниками правоохоронних органів та цивільними особами незаконного переправлення через кордон одного із фігурантів “Віденської тероборони”, екссудді та колишнього голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

У ході досудового розслідування слідчі ДБР встановили, що він залишив межі України без проходження передбаченого законодавством прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон. Також не була з’ясована наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження Тупицькому у праві виїзду за кордон.

Слідство зафіксувало перебування Тупицького в Австрії, у центі Відня поруч із автомобілем, зареєстрованим на його дружину. Натомість за інформації Державної прикордонної служби, у законний спосіб Тупицький державний кордон України не перетинав.

Триває слідство у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Встановлюються всі обставини правопорушення та всі особи, причетні до незаконного переправлення Тупицького через державний кордон України для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у серпні працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні Української правди, щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.