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​ДБР почало розслідування за фактом виїзду за кордон “Батальйону Монако”

Журналісти виявили, що в Монако, Монте-Карло та Ніццу виїхало багато українських VIP-біженців. 

​ДБР почало розслідування за фактом виїзду за кордон “Батальйону Монако”
Фото: РБК

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні Української правди, щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.

Про це повідомляє сайт Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що у рамках розслідування кримінального провадження будуть досліджені обставини перетину державного кордону України фігурантами даного розслідування та роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів.

 

Нагадаємо, 17 серпня журналісти Української правди підготували сюжет про те, що попри повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти нашої країни, українські бізнесмени, політики й народні депутати масово виїхали відпочивати на Лазурний берег.

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