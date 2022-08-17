​ДБР почало розслідування за фактом виїзду за кордон “Батальйону Монако”

Журналісти виявили, що в Монако, Монте-Карло та Ніццу виїхало багато українських VIP-біженців.

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні Української правди, щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.

Про це повідомляє сайт Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що у рамках розслідування кримінального провадження будуть досліджені обставини перетину державного кордону України фігурантами даного розслідування та роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів.

Нагадаємо, 17 серпня журналісти Української правди підготували сюжет про те, що попри повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти нашої країни, українські бізнесмени, політики й народні депутати масово виїхали відпочивати на Лазурний берег.