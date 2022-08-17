Біля "Арсеналу" встановлять гігантські краплини, що символізуватимуть єдність Києва та Харкова, - Кличко

Артоб'єкт планувалося встановити у Харкові, але через постійні обстріли цього неможливо зробити.

На площі біля станції метро «Арсенальна» з’явиться артоб'єкт, що символізуватиме єдність Києва та Харкова. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє сайт КМДА.

«На нашій гарній площі біля станції метро «Арсенальна» встановлюємо новий цікавий артоб'єкт, який відкриємо в кінці цього тижня. Проєкт «Єднання» втілений харківською майстернею METALSTYLE. Простір A-Station - найбільш вдале місце для розташування цього артоб‘єкту. Тут символічні краплини віддзеркалюватимуть історію (корпуси Арсеналу та комендатури, а також сучасний Київ). За задумом авторів, краплини тяжіють як до землі, так і одна до одної, символізуючи єдність двох міст - столиці України Києва та Харкова, який сьогодні мужньо протистоїть російському агресору», - заявив Кличко.

Він повідомив, що цей артоб'єкт планувалося встановити у Харкові, але через постійні обстріли цього неможливо зробити.

«Символічні металево-дзеркальні краплини були створені для розміщення на центральній площі Харкова, до дня міста. Але через шалені обстріли Харкова, які продовжують здійснювати російські варвари, встановити там артоб'єкт зараз неможливо. І автори звернулися з пропозицією прикрасити гігантськими краплинами громадський простір Києва. Кияни з харків’янами! Ми, як можемо, підтримуємо і допомагаємо Харкову та його мешканцям. Разом ми вистоїмо та переможемо!» - наголосив Віталій Кличко.