Мовчання громадян РФ про війну наближається до рівня співучасті, - Зеленський

"Якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить, ви не боретесь, а значить - підтримуєте".

Президент Володимир Зеленський наголосив, що дискусія про візові обмеження у Європі для власників російських паспортів щодня розширюється, до неї приєднуються нові держави, нові політики. Зрештою, за його словами, це має привести до відповідних рішень. Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

"Я вдячний нашим розвідникам, правоохоронцям, журналістам і всім, хто працює для встановлення повних даних про російських убивць. Україна та наші партнери отримують дедалі більше інформації про безпосередніх відповідальних за терор і катування, за так звану фільтрацію та депортацію наших людей, за мародерство... Усі ці нелюди обов’язково відповідатимуть", - сказав президент.

Водночас він зазначив, що коли зло набуває таких масштабів, мовчання громадян РФ наближається до рівня співучасті.

"Відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому. Тому якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить, ви не боретесь, а значить, цим ви підтримуєте. І хоч би де ви перебували – як на території Росії, так і за кордоном, – ваш голос повинен звучати на підтримку України, а значить, проти цієї війни", - наголосив Зеленський.

Він також розповів, що найближчим часом Верховна Рада ухвалить рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

"Україна завжди прагнула й прагне миру та багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну та звільнити українську землю від окупації. Але поки що Росія вірить у терор, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе. А отже, ми повинні захищатися, повинні відповідати на кожен прояв терору, на всі обстріли – на жорстокі обстріли, які не припиняються жодного дня. На жаль, у нас є втрати. Але ми повинні боротися на всіх рівнях і на всіх фронтах, максимально посилювати нашу державу, зберігати нашу єдність і залучати ще більше країн до нашої антивоєнної коаліції", - сказав Зеленський.

"Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія, а отже, менше часу триватиме ця війна. І кожен в Україні, кожен у вільному світі має робити все від них залежне і все можливе, щоб Росія й ті, хто підтримує війну, платили дедалі більшу ціну за російський державний терор",- додав президент.

Він подякував усім захисникам і захисницям України, а також усім громадянам, хто тримається, хто допомагає іншим, хто вірить у перемогу й наближає її своїми діями – так, як може.

"Кожен новий день має приносити новий результат для України", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський закликав західні країни заборонити вʼїзд усім громадянам РФ. У інтервʼю Washingon Post він заявив, що "найважливіші санкції – це закриття кордонів – тому що росіяни відбирають чужу землю".

Раніше повідомлялось, що Литва вже призупинила видачу віз росіянам. Отримати їх громадяни РФ зможуть лише в одному випадку – для участі в похороні. Крім того, Болгарія сповістила російських туроператорів про тимчасове припинення прийому документів на туристичні візи й візи для власників нерухомості у "надзвичайній ситуації, що склалася".

Прем'єр-міністри Естонії та Фінляндії Кая Каллас та Санна Марін підтримали ідею заборонити видачу туристичних віз громадянам РФ.