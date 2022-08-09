Прем'єр-міністри Естонії та Фінляндії підтримали ідею заборонити видачу туристичних віз росіянам

"Неправильно, що доки Росія веде агресивну та жорстоку війну в Європі, росіяни можуть жити як ні в чому не бувало і їздити до Європи як туристи".

Прем'єр-міністри Естонії та Фінляндії Кая Каллас та Санна Марін підтримали ідею заборонити видачу туристичних віз громадянам Російської Федерації.

"Досить видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи – це привілей, а не одне з прав людини. Повітряне сполучення з Росією закрите. Це означає, що поки країни Шенгену видають візи, сусіди Росії несуть на собі всю тяжкість (Фінляндія, Естонія, Латвія) – як єдині точки в'їзду. Настав час покінчити з туризмом з Росії", – написала Каллас у Twitter.

Stop issuing tourist visas to Russians. Visiting #Europe is a privilege, not a human right. Air travel from RU is shut down. It means while Schengen countries issue visas, neighbours to Russia carry the burden (FI, EE, LV – sole access points). Time to end tourism from Russia now — Kaja Kallas (@kajakallas) August 9, 2022

Таку ж думку поділяє прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, пише видання Yle.

"Неправильно, що доки Росія веде агресивну та жорстоку війну в Європі, росіяни можуть жити як ні в чому не бувало і їздити до Європи як туристи. Це несправедливо. Зрозуміло, що росіяни використовують Фінляндію як перевалочний пункт, через нас їдуть до інших країн на відпочинок. Ми обговорюємо це питання в уряді і дискусія продовжиться", – сказала вона в інтерв'ю.

За словами Марін, наразі МЗС прояснює цю ситуацію, але з нею пов'язані певні юридичні аспекти.

"У нас немає власного санкційного законодавства, яке б дозволило обмежити такі дії з боку російських туристів. Можливо, існують інші способи, наприклад ми можемо загальмувати видачу віз. Тобто фактично обмежити в'їзд, хоч формально він був би відкритий", – пояснила вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити вʼїзд усім громадянам РФ. У інтервʼю Washingon Post він заявив, що "найважливіші санкції – це закриття кордонів – тому що росіяни відбирають чужу землю".

Литва вже призупинила видачу віз росіянам. Отримати їх громадяни РФ зможуть лише в одному випадку – для участі в похороні.