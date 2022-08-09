Трамп заявив, що ФБР провело рейд у його будинку у Флориді

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що агенти ФБР у понеділок провели рейд у його маєтку Мар-а-Лаго у Палм-Біч (штат Флорида) і зламали його сейф.
Про це пише Reuters.
Трамп оприлюднив інформацію про рейд на тлі розслідування Міністерства юстиції США щодо перевезення Трампом офіційних президентських документів з Білого дому до його маєтку.
За словами Трампа, в обшуку брала участь “велика група агентів ФБР”. Штаб-квартира Федерального бюро у Вашингтоні та його офіс у Маямі, а також американський Мін’юст відмовилися від коментарів.
Трамп сказав, що маєток “наразі перебуває в облозі та окупований”.
Чому саме відбувся рейд, він не повідомив.
CNN повідомило, що Трампа не було в маєтку під час рейду, а обшук був пов’язаний саме із секретними документами.
Зазначимо, Трамп зробив свій клуб у Палм-Біч домом після того, як залишив Білий дім у січні 2021 року.
Міністерство юстиції розпочало попереднє розслідування перевезення Трампом президентських записів у квітні. Тоді Комітет з нагляду Палати представників США оголосив, що розширює розслідування дій Трампа, зробивши запит на додаткову архівну інформацію.
Раніше Трамп підтвердив, що погодився повернути певні записи до архіву, назвавши це “звичайним і рутинним процесом”.
Ймовірний рейд посилить юридичні проблеми колишнього президента, які включають розслідування Конгресом справи 6 січня 2021 року, напад прихильників Трампа на Капітолій США та звинувачення Трампа у тому, що він намагався вплинути на результати виборів у штаті Джорджія у 2020 році.