Трамп заявив, що ФБР провело рейд у його будинку у Флориді

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що агенти ФБР у понеділок провели рейд у його маєтку Мар-а-Лаго у Палм-Біч (штат Флорида) і зламали його сейф.

Про це пише Reuters.

Трамп оприлюднив інформацію про рейд на тлі розслідування Міністерства юстиції США щодо перевезення Трампом офіційних президентських документів з Білого дому до його маєтку.

За словами Трампа, в обшуку брала участь “велика група агентів ФБР”. Штаб-квартира Федерального бюро у Вашингтоні та його офіс у Маямі, а також американський Мін’юст відмовилися від коментарів.

Трамп сказав, що маєток “наразі перебуває в облозі та окупований”.

Чому саме відбувся рейд, він не повідомив.

“Після роботи та співпраці з відповідними державними органами цей неанонсований рейд у мій будинок не був ні необхідним, ні доречним. Вони навіть зламали мій сейф!”, – заявив експрезидент.

CNN повідомило, що Трампа не було в маєтку під час рейду, а обшук був пов’язаний саме із секретними документами.

Зазначимо, Трамп зробив свій клуб у Палм-Біч домом після того, як залишив Білий дім у січні 2021 року.

Міністерство юстиції розпочало попереднє розслідування перевезення Трампом президентських записів у квітні. Тоді Комітет з нагляду Палати представників США оголосив, що розширює розслідування дій Трампа, зробивши запит на додаткову архівну інформацію.

Раніше Трамп підтвердив, що погодився повернути певні записи до архіву, назвавши це “звичайним і рутинним процесом”.

Ймовірний рейд посилить юридичні проблеми колишнього президента, які включають розслідування Конгресом справи 6 січня 2021 року, напад прихильників Трампа на Капітолій США та звинувачення Трампа у тому, що він намагався вплинути на результати виборів у штаті Джорджія у 2020 році.