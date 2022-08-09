Зеленський провів розмову з Біллом Клінтоном

Україну підтримують як діючі, так і колишні високопосадовці.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із 42-м президентом США Біллом Клінтоном.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента Володимира Зеленського.

“Надзвичайно важливо, щоб суспільства, де свобода й демократія є базовими цінностями, не втрачали відчуття актуальності війни в Україні. Вдячний 42-му Президенту США Біллу Клінтону за розмову та особисту підтримку нашої держави!” - написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Україна шукає можливість поговорити напряму з лідером КНР Сі Цзиньпіном про припинення війни з Росією.