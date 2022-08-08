ЄС думає над санкціями проти Туреччини, яка розширює співпрацю з Росією, - FT

У Євросоюзі не виключають запровадження санкцій проти Туреччини, яка почала поглиблювати свої відносини з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Брюссель занепокоєний домовленостями Ердогана і Путіна в Сочі, які на зустрічі анонсували розширення співпраці у сферах торгівлі та енергетики.

Один із посадовців Євросоюзу заявив виданню, що Брюссель "усе більш пильно" стежить за турецько-російськими відносинами.

Інше джерело Financial Times висловило припущення, що деякі країни Заходу можуть закликати свої компанії вийти з турецького ринку, якщо Туреччина почне втілювати в життя домовленості з РФ.

Наразі обговорень санкцій у ЄС не було - Брюссель поки не розуміє, що саме конкретно узгодили турецький і російський президенти.

Таке рішення на рівні ЄС буде складно ухвалити. Щоправда, навіть без формальної згоди всіх країн-членів деякі зможуть запровадити обмеження на торгівлю й фінанси чи попросити великі фінансові компанії зменшити вкладення в турецький бізнес. Але джерела FT зазначили, що це буде суперечити комерційним інтересам західних компаній.

Водночас Туреччина має ще один козир - вона досі погрожує блокувати членство Фінляндії та Швеції в НАТО.

Нагадаємо, п'ять турецьких банків перейшли на російську платіжну систему "Мир", а що міністерства Туреччини наразі працюють над укладенням угоди щодо експорту російського зерна. У свою чергу Росія перерахувала мільярди доларів турецькій дочірній компанії Росатому для завершення будівництва атомної електростанції на узбережжі Середземного моря.

До цього стало відомо, що Туреччина почне частково платити за імпортований російський газ у рублях.