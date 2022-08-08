Партнери України по зброї, на щастя, отримують інформацію не від Amnesty та CBS, - Кулеба

Росія постійно намагається зірвати постачання зброї Україні, тож у різний спосіб поширює фейки та маніпуляції, щоб підірвати репутацію нашої держави.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Росія робить на це максимальну ставку - десь власними руками та мережами ботів, десь через проплачені чи афілійовані ЗМІ, десь через філігранні проникнення в авторитетні іноземні медіа, десь просто допомагають корисні ідіоти. Маніпуляції примітивні, але небезпечні: ніби зброя "зникає" або може потрапити "не в ті руки", "підживлює конфлікт замість врегулювання", ну і загалом, "росіяни, звісно, погані, але й українці не янголи" і т. ін.", - зауважив міністр.

За словами Кулеби, першу хвилю інформатаки зафіксували в травні-червні. Нині спостерігають другу спробу.

"Я не знаю, чи маніпулятивний звіт Amnesty (Amnesty International - Ред.) і брехливий фільм CBS, які вийшли майже одночасно, пов’язані з російським урядом. Але я точно знаю, що обидві організації та автори цих бездоказових "шедеврів" завдали несправедливого і нічим не спровокованого інформаційного удару по Україні абсолютно синхронно з російською пропагандою", - підкреслив глава МЗС.

Він назвав вибачення Amnesty та CBS "недолугими" і заявив, що Україну "такі вибачення категорично не влаштовують".

"Крім того, шкода вже завдана. Хто буде відповідати за неї? Від CBS чекаємо на внутрішнє розслідування та публічного з’ясування, хто допустив в ефір російську пропаганду та з якою метою. Від Amnesty чекаємо, що ця інституція приборкає свою гординю і вибачиться не лише за біль, завданий українцям, а й за зґвалтування правди і реальності цієі війни", - наголосив Кулеба.

Міністр зазначив, що в цій ситуації найголовніше - російські дезінформація і фейки не досягають цілей.

"Жоден партнер чи організація у спілкуванні з Україною не озвучували закидів, подібних до маніпуляцій Amnesty чи CBS. І ця брехня жодним чином не вплинула на постачання зброї і не підірвала високий рівень довіри між Україною та партнерами. Партнери чудово знають де, скільки чого передали і як це використовується. На щастя, інформацію вони отримують не від Amnesty та CBS", - зазначив глава МЗСУ.

Кулеба закликав не поширювати "брехню про Україну, навіть якщо вона емоційно спокуслива, а поширюємо офіційну інформацію від уряду України та її партнерів".

Також міністр попросив нагадувати в соцмережах, в контактах з журналістами та експертами та громадянами інших країн, що Україна потребує більше зброї для перемоги.

"Україна під прицілом багатьох хто не бажає нашому народу перемоги. Але ми продовжимо спільно боротися та перемагати", - додав очільник МЗСУ.

Нагадаємо, 4 серпня Amnesty International оприлюднила звіт, де вказала на начебто розміщення українських військових у деяких цивільних обʼєктах, які потім обстрілюють росіяни. Днями організація перепросила через свій звіт, однак не відмовилася від скандальних висновків.

Нині в українському Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що Amnesty International використала для підготовки свого скандального звіту свідчення людей, які перебували в тюрмах або фільтраційних таборах на тимчасово окупованих територіях.