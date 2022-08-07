Порошенко про скандальний звіт Amnesty International: це інформаційна диверсія проти України

На його думку, в умовах гібридної агресії і неурядові організації, і журналісти мають набагато більш відповідально ставитися до своєї місії.

Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що скандальний звіт Amnesty International за своїми наслідками є інформаційною диверсією проти України, яка відповідно до Статуту ООН має право на самооборону від агресора. Порошенко закликав міжнародних журналістів та організації не брати участь у гібридній війні кремля.

«Ця війна є війною безпрецедентною. Таких війн до цього не було. І одним з елементів цієї війни, яка ведеться з 2014 року вже дев’ятий рік, є її гібридний характер. В даному випадку крім прямих дій на фронті є інформаційні диверсії. Коли використовуються політики, яких підтримує або фінансує Росія. Це дуже небезпечна загроза. Коли використовуються неурядові організації. Коли використовуються засоби масової інформації», – пояснив експрезидент.

На його думку, в умовах гібридної агресії і неурядові організації, і журналісти мають набагато більш відповідально ставитися до своєї місії, щоб не допускати «такого абсурду, який ми почули у звіті Amnesty International».

«Нас не гріє, що там сказано, що Росія припускається дуже великих порушень міжнародного права. Це якраз путінській наратив. Бо путінський наратив звучить таким чином: «не все так однозначно», «треба розібратися», «винні з обох сторін». Автор цього – в Кремлі», – переконаний Петро Порошенко.

Віз зазначив що так відповідально, як Збройні Сили України ставляться до дотримання міжнародного права, дотримання правил і звичаїв війни, стовідсотково не має прикладів у світі».

«Є зафіксоване в статуті ООН право на самооборону. І коли на нас напав ворог, ми маємо право боронити свій дім, свої сім`ї своїх батьків і своїх дітей. В цих умовах безумовно заведення путінських наративів через шановні організації, які викликають довіру, є надзвичайно небезпечним. Ми безумовно не маємо цього допускати у майбутньому», – резюмує п’ятий Президент.