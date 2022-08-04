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Зеленський провів телефонну розмову з лідером Гвінеї-Бісау

Президент наголосив, що Україна готова стати гарантом продовольчої безпеки в Західній Африці.

Зеленський провів телефонну розмову з лідером Гвінеї-Бісау
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало.

"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гвінеї-Бісау. Привітав лідера Гвінеї-Бісау з обранням головою ЕКОВАС. Обговорили підтримку України, зокрема в міжнародних організаціях", – написав Зеленський у Twitter.

Він також зазначив, що Україна готова виступити гарантом продовольчої безпеки в регіоні.

Нагадаємо, раніше Зеленський взяв участь в онлайн-пресконференції африканських ЗМІ. Він наголосив, що Україна готова забезпечувати зерном усі африканські країни, які цього потребують, "тому що до голоду не можна ставитися нейтрально".

Він зазначив, що весь світ, зокрема країни Африканського континенту, не можуть займати нейтральну позицію щодо війни Росії проти України, оскільки російська агресія матиме наслідки й для них також.

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