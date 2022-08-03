Китай оголосив військові навчання поблизу Тайваню після візиту Пілосі

У Китаї оголосили про проведення військових навчань, які частково пройдуть у територіальних водах Тайваню.

Заява була зроблена після візиту до Тайваню спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що Китай оголосив про плани створити шість зон навколо Тайваню, де з 4 по 7 серпня будуть проводитися бойові навчання. Кораблі та літаки були попереджені про заборону перебувати у цих зонах, деякі з яких перетинаються з територіальними водами острова, з “міркувань безпеки”.

Згідно з оприлюдненою картою, один із районів запланованих навчань знаходиться менш ніж за 19 км від Гаосюна, південного портового міста Тайваню.

В Народно-визвольної армії Китаю окремо заявили про те, що вона розпочинає проведення серії спільних військово-морських і повітряних навчань у водах і повітряному просторі на північ, південний захід та південний схід від Тайваню, які включатимуть “дальню бойову стрільбу”.

Міністерство національної оборони Тайваню у відповідь розкритикувало наміри Китаю проводити військові навчання у шести морських районах поблизу Тайваню, назвавши це спробою блокади країни, повідомляє Focus Taiwan.

Нагадаємо, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі й п'ятьма іншими законодавцями-демократами покинули Тайвань.

Пелосі прибула до Тайваню увечері 2 серпня. Візит було здійснено в межах її азійського турне, але те, чи справді вона полетить до Тайбея, попри всі застороги й навіть погрози Китаю, до останнього трималося в секреті. Пелосі – найвища американська посадовиця, яка відвідала Тайвань із 1997 року.

У ході свого візиту до Тайбея Пелосі зустрілася з президенткою Тайваню Цай Інвень і запевнила її в однозначній підтримці демократії.

Китай ввів торговельні санкції проти Тайваню через візит Ненсі Пелосі.

Китай вважає самоврядний Тайвань своєю територією і порушує питання про можливість його анексії. США підтримують неформальні відносини та оборонні зв'язки з Тайванем.