​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Українська ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, – Повітряні Сили
Українська ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, – Повітряні Сили
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
ГоловнаПолітика

Китай оголосив військові навчання поблизу Тайваню після візиту Пілосі

У Китаї оголосили про проведення військових навчань, які частково пройдуть у територіальних водах Тайваню.

Китай оголосив військові навчання поблизу Тайваню після візиту Пілосі
Фото: EPA/UPG

Заява була зроблена після візиту до Тайваню спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що Китай оголосив про плани створити шість зон навколо Тайваню, де з 4 по 7 серпня будуть проводитися бойові навчання. Кораблі та літаки були попереджені про заборону перебувати у цих зонах, деякі з яких перетинаються з територіальними водами острова, з “міркувань безпеки”.

Згідно з оприлюдненою картою, один із районів запланованих навчань знаходиться менш ніж за 19 км від Гаосюна, південного портового міста Тайваню.

В Народно-визвольної армії Китаю окремо заявили про те, що вона розпочинає проведення серії спільних військово-морських і повітряних навчань у водах і повітряному просторі на північ, південний захід та південний схід від Тайваню, які включатимуть “дальню бойову стрільбу”.

Міністерство національної оборони Тайваню у відповідь розкритикувало наміри Китаю проводити військові навчання у шести морських районах поблизу Тайваню, назвавши це спробою блокади країни, повідомляє Focus Taiwan.

 

Нагадаємо, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі й п'ятьма іншими законодавцями-демократами покинули Тайвань.

Пелосі прибула до Тайваню увечері 2 серпня. Візит було здійснено в межах її азійського турне, але те, чи справді вона полетить до Тайбея, попри всі застороги й навіть погрози Китаю, до останнього трималося в секреті. Пелосі – найвища американська посадовиця, яка відвідала Тайвань із 1997 року.

У ході свого візиту до Тайбея Пелосі зустрілася з президенткою Тайваню Цай Інвень і запевнила її в однозначній підтримці демократії.

 

Китай ввів торговельні санкції проти Тайваню через візит Ненсі Пелосі.

 

Китай вважає самоврядний Тайвань своєю територією і порушує питання про можливість його анексії. США підтримують неформальні відносини та оборонні зв'язки з Тайванем.

 

 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також