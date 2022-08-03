Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
Українська ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, – Повітряні Сили
Українська ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, – Повітряні Сили
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліція Маямі передасть в Ірпінь зброю, викуплену та вилучену в американців

Ірпінь та Маямі також стануть містами-побратимами.

Поліція Маямі передасть в Ірпінь зброю, викуплену та вилучену в американців
Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин
Фото: Олександр Маркушин/Facebook

Поліція Маямі провела заходи з вилучення та викупу зброї у містян. Її передадуть поліцейським та бійцям територіальної оборони міста Ірпінь.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, цього тижня 167 одиниць вогнепальної зброї вирушать з Маямі до Ірпеня. 

"Ще навесні ми звернулися до наших міжнародних партнерів з проханням про допомогу у боротьбі з російським агресором. У червні, у відповідь на наше прохання, з ініціативи комісара поліції Маямі Кена Рассела була проведена акція з викупу зброї в містян під назвою "Guns 4 Ukraine". Охочим здати непотрібну зброю пропонували грошову винагороду в розмірі від 50 до 200 доларів за одиницю. До викуплених пістолетів та автоматів поліцейські Маямі додали й конфісковані", – розповів Маркушин.

Наразі юридична процедура передачі зброї завершується – отримана відповідна ліцензія та необхідні дозволи.

"Фактично сьогодні ми напрацьовуємо модель за якою, я щиро вірю, в подальшому Ірпінь та інші міста України зможуть отримувати зброю для своєї оборони. Зокрема, зараз тривають перемовини з містом Х’юстон. Зброя, яку ми отримаємо від Маямі, буде передана ірпінським поліцейським та бійцям територіальної оборони", – зазначив Маркушин.

Раніше він також повідомив, що Ірпінь та Маямі стануть містами-побратимами.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні на сесії міськради 2 серпня, а в Маямі таке ж рішення прийняли наприкінці липня.

Нагадаємо, Маркушин також закликав зробити Ірпінь пілотним проєктом по відновленню українських міст після війни з Росією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також