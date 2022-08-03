Поліція Маямі передасть в Ірпінь зброю, викуплену та вилучену в американців

Поліція Маямі провела заходи з вилучення та викупу зброї у містян. Її передадуть поліцейським та бійцям територіальної оборони міста Ірпінь.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, цього тижня 167 одиниць вогнепальної зброї вирушать з Маямі до Ірпеня.

"Ще навесні ми звернулися до наших міжнародних партнерів з проханням про допомогу у боротьбі з російським агресором. У червні, у відповідь на наше прохання, з ініціативи комісара поліції Маямі Кена Рассела була проведена акція з викупу зброї в містян під назвою "Guns 4 Ukraine". Охочим здати непотрібну зброю пропонували грошову винагороду в розмірі від 50 до 200 доларів за одиницю. До викуплених пістолетів та автоматів поліцейські Маямі додали й конфісковані", – розповів Маркушин.

Наразі юридична процедура передачі зброї завершується – отримана відповідна ліцензія та необхідні дозволи.

"Фактично сьогодні ми напрацьовуємо модель за якою, я щиро вірю, в подальшому Ірпінь та інші міста України зможуть отримувати зброю для своєї оборони. Зокрема, зараз тривають перемовини з містом Х’юстон. Зброя, яку ми отримаємо від Маямі, буде передана ірпінським поліцейським та бійцям територіальної оборони", – зазначив Маркушин.

Раніше він також повідомив, що Ірпінь та Маямі стануть містами-побратимами.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні на сесії міськради 2 серпня, а в Маямі таке ж рішення прийняли наприкінці липня.

Нагадаємо, Маркушин також закликав зробити Ірпінь пілотним проєктом по відновленню українських міст після війни з Росією.