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У Миколаєві росіяни влучили в супермаркет і кінно-спортивну школу (оновлено)

В одному з районів міста виникла пожежа.

У Миколаєві росіяни влучили в супермаркет і кінно-спортивну школу (оновлено)
Наслідки обстрілів Миколаєва
Фото: Братчук телеграм, скрін

У Миколаєві близько п’ятої ранку пролунали потужні вибухи унаслідок ворожих обстрілів. 

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

“Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет”, – зазначив він. 

На місці вибухів працюють рятувальні служби. 

Оновлення. Голова ОВА Віталій Кім надав більше інформації щодо обстрілів. 

"Влучили по супермаркету в Миколаєві. На щастя, не було прямого влучання у багатоповерхівку, яка знаходиться в декількох метрах. Влучили в кінно-спортивну школу", – повідомив він. 

Нагадаємо, окупанти обстрілювали Миколаїв напередодні ввечері, унаслідок обстрілів виникли проблеми з електропостачанням. Сєнкевич повідомив, що у місті детонували касетні снаряди.

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