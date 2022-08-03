У Миколаєві росіяни влучили в супермаркет і кінно-спортивну школу (оновлено)

У Миколаєві близько п’ятої ранку пролунали потужні вибухи унаслідок ворожих обстрілів.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
“Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет”, – зазначив він.
На місці вибухів працюють рятувальні служби.
Оновлення. Голова ОВА Віталій Кім надав більше інформації щодо обстрілів.
"Влучили по супермаркету в Миколаєві. На щастя, не було прямого влучання у багатоповерхівку, яка знаходиться в декількох метрах. Влучили в кінно-спортивну школу", – повідомив він.
Нагадаємо, окупанти обстрілювали Миколаїв напередодні ввечері, унаслідок обстрілів виникли проблеми з електропостачанням. Сєнкевич повідомив, що у місті детонували касетні снаряди.