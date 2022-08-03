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В окупованому Сєвєродонецьку впала пошкоджена обстрілами багатоповерхівка

Чи знаходився хтось усередині будинку – невідомо.

В окупованому Сєвєродонецьку впала пошкоджена обстрілами багатоповерхівка
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

У тимчасово окупованому росіянами місті Сєвєродонецьк на Луганщині впала пошкоджена обстрілами багатоповерхівка.

Про це повідомила Луганська ОВА.

Чи знаходився хтось усередині будинку – невідомо.

"Ті, хто залишився (в окупованих містах. – Ред.), живуть у вцілілих квартирах, дехто – в під’їздах та підвалах. Але там вкрай небезпечно. Якщо багатоповерхівка зазнала пошкоджень, вона у будь-яку мить може впасти. Як от нещодавно це сталося із будинком по вулиці Партизанська в Сєвєродонецьку. Аварійна будівля впала посеред дня. Поряд проходили люди. Чи знаходився хтось усередині – достеменно невідомо", – наголосив очільник ОВА Сергій Гайдай.

Голова ОВА зазначив, що в той час, поки росіяни продовжують знімати пропагандистські сюжети про "щасливе життя" жителів Луганщини, люди гинуть під уламками необстежених багатоповерхівок.

Також на лінії фронту росіяни продовжують обстрілювати населені пункти, які тримають оборону. Основні зусилля росіяни зараз зосереджують на Бахмутському напрямку.

"Окупанти, які не в змозі подолати оборонні укріплення українських бійців, все частіше застосовують авіацію. Лише за 2 серпня ворожих авіаударів завдано поблизу вісьмох населених пунктів, що розташовані на адмінмежі Луганщини та Донеччини. Росіяни хочуть скувати дії ЗСУ, аби не допустити їх перекидання на інші загрозливі напрямки. Тому проводять чисельні атаки одночасно з різних сторін. Упродовж останньої доби відбито дев’ять спроб штурму окупантів, які на зазначених ділянках вимушені були відійти", – додав Гайдай.

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