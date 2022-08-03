Останнім часом окупанти найбільше обстрілюють Сумщину, – прикордонники

Більшість обстрілів окупантами півночі України відбувається на території Сумської області.

Про це повідомив під час брифінгу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує сайт МВС.

“Останнім часом більшість обстрілів приходиться на Сумщину. Зокрема, два дні тому окупанти із застосуванням 120-мм мінометів та САУ здійснили обстріл території Білопільської громади. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Комсомольське”, – повідомив Демченко.

Загалом протягом останнього тижня ДПСУ зафіксувала понад 60 обстрілів на прикордонних територіях області , майже всі вони із застосуванням артилерії та мінометів.

Демченко також повідомив, що Україна продовжує укріплювати північні напрямки. Прикордонники разом з іншими силами оборони країни проводять розвідку місцевості, інженерне облаштування місць несення служби, встановлюються перешкоди та блокпости.

Нагадаємо, 2 серпня зранку росіяни обстріляли три громади в Сумській області: Есманьську, Середино-Будську та Юнаківську.