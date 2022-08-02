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За день російські окупанти шість разів обстріляли громади Сумщини, - Живицький

Сумщину обстрілювали з гранатометів, мінометів та артилерії.

За день російські окупанти шість разів обстріляли громади Сумщини, - Живицький
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Сьогодні, 2 серпня, росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Всього було зафіксовано 62 прильоти.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Есманська громада: після 16:00 відбувався артилерійський обстріл та мінометний обстріл в різних населених пунктах громади. Продовжився артобстріл і після 18:00”, - повідомив Живицький.  

Крім того, після 20:00 було зафіксовано 10 прильотів внаслідок мінометного обстрілу Хотінської громади. 

Близько 20:00 ворог бив з гранатометів по Середино-Будській громаді, зафіксовано 10 прильотів.  

На щастя, в усіх випадках без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, російські загарбники вдень 2 серпня прицільно обстріляли будівлю дитячого садка в Запорізькій області.

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