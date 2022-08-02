Конфісковані у контрабандистів безпілотники передадуть розвідникам

Безпілотники вже готуються до відправки.

Вилучені у закарпатських контрабандистів безпілотники передадуть на фронт.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

“Перші конфісковані БПЛА в порушників державного кордону й пускові установки готуються до відправки на фронт для наших розвідників”, - повідомив Микита.

Він уточнив, що безпілотники конфіскували співробітники СБУ та прикордонники 27-го прикордонного загону.

“Більше затримань – більше засобів аеророзвідки для наших бійців”, - підсумував голова Закарпаття.

Фото: Віктор Микита

Фото: Віктор Микита

Нагадаємо, Петро Порошенко передав комплекс безпілотників H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмових військ. Комплекс куплений за кошти волонтерів ГО «Справа Громад» та Фонду Порошенка.