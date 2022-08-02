Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
ГоловнаСуспільствоВійна

Конфісковані у контрабандистів безпілотники передадуть розвідникам

Безпілотники вже готуються до відправки.

Конфісковані у контрабандистів безпілотники передадуть розвідникам
Фото: Віктор Микита

Вилучені у закарпатських контрабандистів безпілотники передадуть на фронт

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита

“Перші конфісковані БПЛА в порушників державного кордону й пускові установки готуються до відправки на фронт для наших розвідників”, - повідомив Микита.  

Він уточнив, що безпілотники конфіскували співробітники СБУ та прикордонники 27-го прикордонного загону.  

“Більше затримань – більше засобів аеророзвідки для наших бійців”, - підсумував голова Закарпаття.  

Фото: Віктор Микита

Фото: Віктор Микита

Нагадаємо, Петро Порошенко передав комплекс безпілотників H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмових військ. Комплекс куплений за кошти волонтерів ГО «Справа Громад» та Фонду Порошенка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також