Конфісковані у контрабандистів безпілотники передадуть розвідникам

Вилучені у закарпатських контрабандистів безпілотники передадуть на фронт.
Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
“Перші конфісковані БПЛА в порушників державного кордону й пускові установки готуються до відправки на фронт для наших розвідників”, - повідомив Микита.
Він уточнив, що безпілотники конфіскували співробітники СБУ та прикордонники 27-го прикордонного загону.
“Більше затримань – більше засобів аеророзвідки для наших бійців”, - підсумував голова Закарпаття.
Нагадаємо, Петро Порошенко передав комплекс безпілотників H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмових військ. Комплекс куплений за кошти волонтерів ГО «Справа Громад» та Фонду Порошенка.