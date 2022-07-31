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Порошенко передав Десантно-штурмовим військам безпілотну систему Poseidon

Комплекс коштує більше 318 тисяч євро.

Порошенко передав Десантно-штурмовим військам безпілотну систему Poseidon
Фото: eurosolidarity.or

Петро Порошенко передав комплекс безпілотників H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмових військ. Про це він повідомив після зустрічі з бійцями, які відправляються на передову. Комплекс куплений за кошти волонтерів ГО «Справа Громад» та Фонду Порошенка.

Безпілотники H10 Poseidon Mk II мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Крейсерська швидкість 75 км/год. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працюватиме на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів, пояснює п’ятий президент.

Як неодноразово наголошував Петро Порошенко, нинішня війна – це в першу чергу війна дронів та артилерії, і ЗСУ потребують великої кількості безпілотних апаратів.

«Це війна артилерії, РЕБу і ключове – дронів абсолютно нової якості. З високою кількістю годин, які вони перебувають в повітрі. З високою дальністю операцій до 150 кілометрів в інерційному режимі. З високою захищеністю проти дії засобів радіоелектронної боротьби ворога. З крутими камерами, які мають 40-кратний зум, круте «тепло», які є очима наших артилеристів, наших десантників, які зроблять контрнаступ набагато ефективнішим», – сказав він.

«Дуже круті «пташки», які потребують високого рівня професіоналізму. Довгі тижні, якщо не місяці ці хлопці-герої навчалися, і сьогодні є одними з найкращих в Україні операторами цих дронів. Вони зможуть постачати інформацію, яка буде одночасно не просто в командира батальйону, бригади, командувача, а вона буде в усій системі Збройних Сил. Так ми побудували взаємодію і так воюють в Україні за стандартами НАТО в 21 столітті», – зазначив лідер «Європейської Солідарності».

Комплекс коштує більше 318 тисяч євро.

«Об’єднаємося, робимо все, щоб відбувся контрнаступ. Контрнаступ – це єдине, що здатно зупинити росіян. Ми з вами маємо зроби все, щоб допомогти і наблизити перемогу, маємо зробити все, що від нас залежить для того, щоб бути пліч-о-пліч з нашими воїнами. Не можеш бути зараз в Збройних Силах – допомагай армії. Не можеш допомагати – перерахуй гроші. Ці півтора місяці є визначальними. Ми маємо зробити, рвонути цю штангу і зробити все можливе для того, щоб українські воїни мали все, що необхідно», – резюмував Петро Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа Громад» купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+. За сприяння естонського уряду вдалося у максимально стислі терміни реалізувати цей проект на суму понад 700 тисяч євро.

Окрім БПЛА Фонду Порошенка з волонтерами вдалося купити в Європі велику партію вантажівок Leyland DAF та 11 бронемашин MLS SHIELD. Уперше експортну ліцензію на постачання військової техніки натівського стандарту отримали волонтери і благодійний Фонд з України. Тільки протягом останнього тижня в Україну надходить техніка для фронту на суму близько 5 млн доларів.

Також Петро Порошенко повідомив про підготовку до постачання додатково 200 вантажівок для Збройних Сил України та спеціальних танкових тягачів Oshkosh M1070, які здатні перевозити бронетехніку вагою у 65 т.

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