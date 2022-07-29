Україна не відкладає впровадження європейських директив та правил на завершення війни, – Кабінет міністрів

Це свято, яке служить нам всім нагадуванням хто ми є, яка наша історія, і як героїчні покоління українців віками боролися за власну державу. Так само, як сьогодні за неї бореться наше покоління українців.

Про це повідомляє Кабінет міністрів.

“Ми всі впевнені, що переможемо. Що збудуємо сильну і заможну країну в колі вільних європейських народів. Вчора Президент України Володимир Зеленський чітко наголосив, що європейська інтеграція України перейшла від зовнішньополітичного вектора до сфери нашої внутрішньої політики”, – говориться в повідомленні.

Зазначається, що Україна не відкладає впровадження європейських директив та правил на завершення війни. Робимо це зараз. Найближчим часом ми очікуємо, що Парламент розгляне 50 поданих і узгоджених євроінтеграційних законопроєктів. Так само незабаром міністерства завершать підготовку всіх законопроєктів, які стосуються виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Укладено й працює “енергетичний безвіз” із ЄС, “транспортний безвіз”, скасовано мита й квоти на українські товари. Відзавтра можливості для продажу української електроенергії в Європу зростуть у 2,5 раза. Зараз Україна експортує 100 МВт, а постачатиме вже 250 МВт, які за рік хочемо збільшити ще у вісім разів. Потенціал нашої країни в експорті електроенергії – мільярди євро.

Так само, як енергетичну галузь, ми продовжуємо посилювати нашу економіку. Уряд вітає ухвалення Парламентом закону, який дозволить активізувати процес “малої приватизації”. Менше бюрократії, більше прозорості та зручності. Так, приватизаційні процедури тепер займатимуть не 100 днів, а лише 25. Документи можна підписати в електронному вигляді. Дозволи та ліцензії не потрібно буде переоформлювати.

Серед інших урядових рішень, які сьогодні приймаємо для відновлення економічної активності — це зміни в положення щодо програм цільового кредитування. Після підвищення облікової ставки з боку НБУ такі програми загальмували. Про це говорить бізнес. Тому Уряд сьогодні внесе зміни, які дадуть змогу прибрати ті бар’єри, що з’явилися за програмою “5-7-9”, фінансового лізингу і програмою державних портфельних гарантій. На період воєнного стану банки тепер зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів. Акцент також робиться на інвестиційних кредитах. Основна мета змін – активізувати програми пільгового кредитування для бізнесу.

“Наостанок маємо ще одне важливе рішення, яке стосується формування професійної антикорупційної інфраструктури. Голова Спеціальної антикорупційної прокуратури призначений. Тепер вносимо зміни в положення про комісію з відбору керівника Національного антикорупційного бюро. Ці зміни дадуть можливість усім членам комісії брати участь у такому відборі”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада України на пленарному засіданні 29 липня ухвалила постанову про деякі заходи щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.