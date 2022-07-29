Рада внесла зміни до бюджету щодо покриття різниці у тарифах

Щоб покрити різницю, з держбюджету перерахують 201 млрд грн від дивідендів "Нафтогазу", донорів та міжнародної допомоги.

Верховна Рада України на пленарному засіданні 29 липня ухвалила Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (щодо фінансування заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час війни та подальшого відновлення).

За закон в цілому проголосували 255 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

Фінансування видатків на покриття різниці в тарифах на теплову енергію та ремонт потужностей з 1 лютого 2022 року по останнє число шостого місяця після воєнного стану "передбачається здійснювати коштом спеціального фонду державного бюджету за цільовим призначенням шляхом додаткових надходжень у сумі 201 000 000 тис. грн", – написано у пояснювальній записці.

А саме шляхом:

додаткових надходжень від сплати дивідендів, що нараховуються на акції акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", що належать державі, за результатами фінансово-господарської діяльності цього товариства у 2022 році (у тому числі авансом) у сумі 64 406 779,7 тис. грн;

додаткових надходжень від сплати авансового платежу з податку на прибуток при виплаті цих дивідендів у сумі 11 593 220,3 тис. грн;

надходжень донорської та іншої міжнародної допомоги, яка надається з метою фінансування заходів, спрямованих на урегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання у період воєнного стану та подальшого відновлення, у сумі 125 100 000 тис. грн (у редакції першого читання було – 188 300 000 тис. грн).

Під час обговорення в сесійній залі були зняті декілька дискусійних поправок.

"Правку від нардепа Трухіна (фракція "Слуга народу"), про те, щоб гроші для армії відправити на дороги (парламент, – ред.) теж збив. Не вистачило їм аж 5 голосів, 221 за з 226 необхідних", –повідомив у Telegram нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, також не була врахована "дуже погана правка про друк грошей Нацбанком у бюджетному законі".

"«За» тільки – 146 (з 226+ потрібних). У фінальному тексті не буде, зрада скасовується. І так вже надрукувалися", – додав депутат.

Нагадаємо, раніше Рада прийняла закон 7427, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення на період воєнного стану і відновлення. Мораторій встановлено за рахунок залучення 125 млрд гривень від міжнародних партнерів.