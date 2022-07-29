РФ подекуди зриває угоди щодо закупівлі зброї Україною, – Чмут

Росія подекуди вдається зірвати угоди щодо закупівлі озброєння Україною. Вона викуповує його сама або зриває іншими шляхами.
Про це керівник фонду "Повернись живим", засновник порталу "Мілітарний" Тарас Чмут повідомив у інтервʼю LB.
"Це і по лінії офіційних закупівель Міноборони, тому що Міноборони, наші спецекспортери їздять по світу шукають, де що можна викупити. Росіяни так само їздять", – пояснив він.
Так дії росіян обумовленні бажанням не дати українцям придбати зброю і закупити те, що потрібно для війни їм.
Нагадаємо, в квітні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що РФ готує дезінформаційну кампанію, аби зірвати постачання зброї в Україну.
В липні речник МЗС України повідомив, що Росія хоче зірвати постачання зброї шляхом поширення фейків про те, що Україна продає надане озброєння контрабандою.