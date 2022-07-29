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РФ подекуди зриває угоди щодо закупівлі зброї Україною, – Чмут

Росіяни мають на меті як поповнити свої запаси, так і завадити українцям отримати те, що потрібно. 

РФ подекуди зриває угоди щодо закупівлі зброї Україною, – Чмут
Фото: скрін відео

Росія подекуди вдається зірвати угоди щодо закупівлі озброєння Україною. Вона викуповує його сама або зриває іншими шляхами.

Про це керівник фонду "Повернись живим", засновник порталу "Мілітарний" Тарас Чмут повідомив у інтервʼю LB.

"Це і по лінії офіційних закупівель Міноборони, тому що Міноборони, наші спецекспортери їздять по світу шукають, де що можна викупити. Росіяни так само їздять", – пояснив він. 

Так дії росіян обумовленні бажанням не дати українцям придбати зброю і закупити те, що потрібно для війни їм.

Нагадаємо, в квітні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що РФ готує дезінформаційну кампанію, аби зірвати постачання зброї в Україну. 

В липні речник МЗС України повідомив, що Росія хоче зірвати постачання зброї шляхом поширення фейків про те, що Україна продає надане озброєння контрабандою. 

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