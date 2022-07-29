За добу росіяни вбили двох людей у Харківській області

До лікарень потрапили вісім поранених.

У Харківській області за добу російська армія вбила двох людей: поліцейського та цивільну жінку в Чугуївському районі. Госпіталізовано вісьмох людей.

Про це повідомив у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На лінії зіткнення тривають інтенсивні бойові дії. У районі Старого Салтова росіяни завдавали удари за допомогою двох вертольотів Мі-8", – повідомив він.

В районі Ізюма зафіксовано обстріли біля Курульки, Дібрівного, Норцівки, Лозової, Гусарівки, Грушувахи, Вірнопілля та Мосьпанового.

Сьогодні вранці окупанти обстріляли м. Богодухів. Пошкоджено виробництво, сталася пожежа. За попередніми даними, без постраждалих.

За минулу добу ворог продовжував обстріли Харківського, Чугуївського, Ізюмського районів. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, об'єкти промисловості та інфраструктури. Окупанти інтенсивно обстрілювали з артилерії Циркуни – зафіксували шість обстрілів. В Ізюмському районі через обстріли горіло поле пшениці.

В смт Печеніги Чугуївського району ворог обстріляв з РСЗВ будівлю ТЕЦ та розташований поруч житловий масив. Сталася масштабна пожежа.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни вдарили по центру Харкова. Є пошкодження будинку та будівлі університету.