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Поліція відкрила 320 справ про зловживання з гумдопомогою

43 особи вже отримали підозри.

Поліція відкрила 320 справ про зловживання з гумдопомогою

Поліцейські відкрили 320 кримінальних проваджень щодо шахрайства і зловживань з гуманітарною допомогою – як на потреби Збройних сил Укрїни, так і для переселенців.

Про це розповів очільник Національної поліції Ігор Клименко, передає Укрінформ.

"НПУ розпочала 320 кримінальних проваджень саме щодо цього. І це багато, бо ми маємо на увазі не тільки забезпечення гуманітаркою або благодійною допомогою ЗСУ, а й переселенців. І 43 особи уже отримали підозри, кілька справ ми направили до суду. Думаю, що найближчим часом буде справедливе рішення щодо таких людей", - сказав Клименко.

Він також навів кілька прикладів. Так, у Львівській області поліція пред’явила підозру ділкам, які намагалися реалізувати військову амуніцію через магазини та ринки.

На Дніпропетровщині, за інформацією слідства, гумдопомогу, яка надходила для переселенців, намагалися продавати, і лише доведена сума у цьому випадку становить 1,3 млн грн.

У Рівненській області зловмисники продавали автівки, які надійшли як благодійна допомога.

Клименко згадав випадок, коли одна з тернопільських благодійних організацій привласнила майже 2 млн грн, які пожертвували громадяни. Справа вже в суді.

"Ми працюємо, як правило, дуже тихо, превентивно. Усі злочинні організації, які займаються і гумдопомогою, і благодійною допомогою, - під контролем. Ми дуже швидко реагуємо на кожну заяву щодо цього", - запевнив керівник Нацполіції, закликавши громадян повідомляти про факти розкрадання гумдопомоги.

Нагадаємо, в Києві судитимуть чоловіка, який привласнив гуманітарну допомогу на пів мільйона гривень.

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