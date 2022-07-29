Пошкоджені шість приватних будинків та господарчі споруди, пошкоджено лінію електропередачі.

Російські окупаційні війська в ніч на 29 липня обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"По Нікополю російська армія поцілила з «Градів». Свідомо стріляли по житловому кварталу. Скерували туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджені шість приватних будинків та господарчі споруди. Зачепило лінію електропередачі. Кілька тисяч нікопольчан приватного сектору залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади електриків", - написав він у Telegram.

Попередньо, люди не постраждали.

В місцях обстрілів розкидані уламки реактивних снарядів. Зараз там працюють фахівці ДСНС.

У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. Минулося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, 22 липня мерія Нікополя оголосила винагороду в 100 доларів за пошук зрадників.