ЗСУ знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон
ЗСУ знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
36.6. Чому НБУ змінив курс гривні і що буде далі?
36.6. Чому НБУ змінив курс гривні і що буде далі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Мерія Нікополя оголосила винагороду в 100 доларів за пошук зрадників

Можна здійснювати громадянське затримання людей, які працюють на окупантів.

Мерія Нікополя оголосила винагороду в 100 доларів за пошук зрадників
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликав містян виявляти зрадників та прихильників росіян. За інформацію про зрадників та колаборантів він обіцяє грошові винагороди.

"Додатковий заробіток для тих, хто має час та натхнення", - написав він у Telegram-каналі.

Євтушенко пояснив, що можна здійснювати громадянське затримання людей, які працюють на окупантів.

Також містяни можуть надсилати інформацію про:

  • Операторів квадрокоптерів;
  • Людей, які малюють незрозумілі знаки на будівлях, елементах інфраструктури;
  • Людей, що проводять зйомку населеного пункту на мобільний, фото-відео апаратуру;
  • Людей, які запускають сигнальні ракети, феєрверки.

"Проводите громадянське затримання, викликаєте поліцію, передаєте затриманого їм. Передаєте інформацію стосовно такої особи до поліції, або в приватні повідомлення на моїй сторінці ФБ. У разі підтвердження протиправної діяльності підозрюваного ви отримуєте суму еквівалентну 100 у.о. по курсу НБУ на день затримання", - йдеться в повідомленні.

В РВА також зазначили, що до затриманих не треба застосовувати спецзасоби та зброю, за винятком самооборони.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупаційні війська знову обстріляли Нікополь.

У ніч на 20 липня росіяни обстріляли з ракетних систем залпового вогню "Град" житловий квартал Нікополя. Було випущено понад 30 реактивних снарядів. Загинули дві людини, девʼять – поранені.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв винагороду у 100 доларів за інформацію, яка допоможе ловити коригувальників російського вогню в області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також