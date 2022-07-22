Окупанти закривають Маріуполь на в'їзд та виїзд із п'ятниці до ранку понеділка

Російські окупаційні війська з п'ятниці і до ранку понеділка закривають в'їзд та виїзд з окупованого Маріуполя Донецької області "для проведення фільтраційних заходів".

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Увага! Маріуполь! Терміново! З 16:00 п’ятниці до 6:00 понеділка окупанти зачиняють місто на в’їзд та на виїзд. Будуть проводитись посилені фільтраційні та антипартизанські заходи", - написав він.

Андрющенко закликав людей бути обережними, адже окупанти можуть діяти жорстко, бо вони зазнали значних втрат.

"Інсайдери озвучують причину - погана ніч для окупантів в Бердянську де вони раптом втратили певну кількість військових. Тому очікуємо багато і жорстко в середині міста. Будьте насторожі. Не наражайте себе на небезпеку. Вичистить телефони. Без зайвої необхідності не відходьте від домівок. Оминайте блок-пости. Допомагайте один одному", - наголосив радник міського голови.

Нагадаємо, російські окупанти вже закривали місто для "фільтрації" у квітні. Тоді вони влаштували спеціальні "фільтраційні" табори у межах міста. Чоловіків росіяни ділять на кілька категорій: деяких відразу кидають у тюрми, інших – змушують виконувати "чорну" роботу.