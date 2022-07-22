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Окупанти закривають Маріуполь на в'їзд та виїзд із п'ятниці до ранку понеділка

Російські війська мають намір провести "фільтраційні та антипартизанскі заходи".

Окупанти закривають Маріуполь на в'їзд та виїзд із п'ятниці до ранку понеділка
Фото: EPA/UPG

Російські окупаційні війська з п'ятниці і до ранку понеділка закривають в'їзд та виїзд з окупованого Маріуполя Донецької області "для проведення фільтраційних заходів".

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Увага! Маріуполь! Терміново! З 16:00 п’ятниці до 6:00 понеділка окупанти зачиняють місто на в’їзд та на виїзд. Будуть проводитись посилені фільтраційні та антипартизанські заходи", - написав він.

Андрющенко закликав людей бути обережними, адже окупанти можуть діяти жорстко, бо вони зазнали значних втрат.

"Інсайдери озвучують причину - погана ніч для окупантів в Бердянську де вони раптом втратили певну кількість військових. Тому очікуємо багато і жорстко в середині міста. Будьте насторожі. Не наражайте себе на небезпеку. Вичистить телефони. Без зайвої необхідності не відходьте від домівок. Оминайте блок-пости. Допомагайте один одному", - наголосив радник міського голови.

Нагадаємо, російські окупанти вже закривали місто для "фільтрації" у квітні. Тоді вони влаштували спеціальні "фільтраційні" табори у межах міста. Чоловіків росіяни ділять на кілька категорій: деяких відразу кидають у тюрми, інших – змушують виконувати "чорну" роботу.

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