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У Маріуполі окупанти "після "фільтрації" ділять чоловіків на категорії, – міський голова

Одних відразу кидають у тюрми, інших відправляють до "збройних сил ДНР", решту змушують зачищати сліди російських злочинів.

У Маріуполі окупанти "після "фільтрації" ділять чоловіків на категорії, – міський голова

Російські окупанти влаштували "фільтраційні" табори у межах Маріуполя. Чоловіків ділять на кілька категорій: деяких відразу кидають у тюрми, інших – змушують виконувати "чорну" роботу.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляє 24 канал.

За словами посадовця, російські загарбники ретельно вивчають справу кожного мешканця Маріуполя. Після цього їх ділять на три категорії:

  • держслужбовці та муніципальні працівники відразу отримують покарання – їх кидають у тюрми, піддають тортурам. Це може тривати тижнями;
  • чоловіки, які не були на держслужбі, переходять до лав так званих "збройних сил ДНР";
  • тих, хто не може служити, відправляють зачищати сліди російських злочинів – розбирати завали, ховати трупи тощо.

Раніше заступник голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що навколо міста діють 4 "фільтраційні" табори. Цей процес більше стосується Лівобережного району, але певні тенденції є й в інших частинах міста. Зокрема, з окупованого Донецька депортують місцевий медперсонал.

https://24tv.ua/rosiyani-dilyat-cholovikiv-mariupoli-kilka-kategoriy-boychenko_n1960214

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