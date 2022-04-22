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У Львові відбудеться акція підтримки жителів Херсонщини, які перебувають в російській окупації, - міськрада Херсона

Захід пройде 26 квітня на площі Ринок.

У Львові відбудеться акція підтримки жителів Херсонщини, які перебувають в російській окупації, - міськрада Херсона
Фото: EPA/UPG

У Львові проведуть мистецьку акцію на підтримку жителів Херсонської області, які перебувають під російською окупацією.

Про це повідомили в міській раді Херсона.

"26 квітня о 16.00 на площі Ринок, 9 відбудеться мистецька акція на підтримку жителів Херсонщини. Міста та села Херсонської області, які опинилися під російською окупацію з перших днів війни та перебувають у повній ізоляції", - розповіла начальниця управління культури Херсонської міської ради Світлана Думинська.

Захід ініціювали телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк та Світлана Думинська за підтримки Львівської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Романа Іваничука.

В акції будуть брати участь відомі діячі культури України, зокрема - із Херсонської області.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники на тимчасово захопленій території Херсонської області планують провести 1 травня так званий "референдум". А впродовж 2-10 травня - зробити "перепис населення".

На 21 квітня для окупованих сіл Херсонщини погодили гуманітарний коридор.

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