Міністр інфраструктури: зброя, надана Україні, потрапляє туди, куди потрібно

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков відреагував на чутки, що поширювалися соцмережами щодо нецільового використання озброєння, яке постачають в Україну.

«В деяких американських, а згодом і українських ЗМІ та Телеграм-каналах почалась брудна кампанія, що Україні не можна постачати додаткове озброєння тому, що є ризик, що ця зброя буде перепродана і потрапить невідомо куди, що не вся зброя приїжджає на передову тощо. Хочу всіх заспокоїти, вся зброя, яка надається Україні негайно потрапляє туди, куди потрібно», – підкреслив він.

Кубраков також відзвітував про поїздку Харківщиною, в ході якої він разом з головою Харківської ОВА Олегом Синегубовим та командою Міністерства інфраструктури України і Укравтодора відвідали Барвінково та кілька населених пунктів в цьому районі.

«Запланували аварійні ремонтні роботи основних доріг у напрямку, який не встигли відремонтувати в рамках програми президента України «Велике будівництво» в попередні роки», – зазначив міністр.

Він додав, що Харків повертається до звичного життя. «В місті чисто та прибрано, і вже значно більше людей на вулицях. Побачив багато справжніх людей, які ризикують своїм життям заради нашої перемоги», – написав очільник відомства у мережі Facebook.

Нагадаємо, що раніше Кубраков повідомляв про те, що на Київщині вже функціонують три переправи: у селах Стоянка, Романівка та Катюжанка. Ще на 6 переправах рух відновлено, та 8 переправ біля зруйнованих мостів зараз будується, зазначав міністр.