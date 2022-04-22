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Кіберполіція затримала подружжя, яке продало неіснуючі бронежилети, каски на понад 120 тисяч грн

Зловмисники ошукали 15 українців.

Кіберполіція затримала подружжя, яке продало неіснуючі бронежилети, каски на понад 120 тисяч грн
Фото: скріншот відео

Київські правоохоронці викрили подружжя, яке продавало неіснуючу військову амуніцію.

Про це повідомили в Кіберполіції.

"Правопорушниками виявилося подружжя, яке розміщувало у тематичних групах в месенджерах та торговельних платформах оголошення про продаж бронежилетів, касок, наколінників та іншої військової амуніції. Від покупців фігуранти отримували передплату та в подальшому не виконували взятих на себе обов’язків. У такий спосіб вони ошукали 15 громадян на понад 120 тисяч гривень", - зазначили правоохоронці.

Під час обшуків в оселі затриманих вилучили мобільні телефони, які використовувалися у протиправних діях.

За інформацію поліції, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті  190 ККУ - шахрайство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до восьми років ув’язнення. 

"Чоловікові оголошено про підозру, наразі вирішується питання щодо оголошення підозри його дружині", - додали в поліції.

Нагадаємо, у Києві затримали шахрая, який ошукав понад 100 волонтерів на суму понад 1,3 млн грн. А на Житомирщині шахрай привласнив 60 тис. грн, які збирав на товари для військових.

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