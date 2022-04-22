Кіберполіція затримала подружжя, яке продало неіснуючі бронежилети, каски на понад 120 тисяч грн

Київські правоохоронці викрили подружжя, яке продавало неіснуючу військову амуніцію.

Про це повідомили в Кіберполіції.

"Правопорушниками виявилося подружжя, яке розміщувало у тематичних групах в месенджерах та торговельних платформах оголошення про продаж бронежилетів, касок, наколінників та іншої військової амуніції. Від покупців фігуранти отримували передплату та в подальшому не виконували взятих на себе обов’язків. У такий спосіб вони ошукали 15 громадян на понад 120 тисяч гривень", - зазначили правоохоронці.

Під час обшуків в оселі затриманих вилучили мобільні телефони, які використовувалися у протиправних діях.

За інформацію поліції, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 ККУ - шахрайство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до восьми років ув’язнення.

"Чоловікові оголошено про підозру, наразі вирішується питання щодо оголошення підозри його дружині", - додали в поліції.

Нагадаємо, у Києві затримали шахрая, який ошукав понад 100 волонтерів на суму понад 1,3 млн грн. А на Житомирщині шахрай привласнив 60 тис. грн, які збирав на товари для військових.