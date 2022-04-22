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Зеленський присвоїв звання Героя України ще пʼятьом загиблим захисникам

Указ підписано 20 квітня. 

Зеленський присвоїв звання Героя України ще пʼятьом загиблим захисникам
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще пʼятьом захисникам, які загинули в боротьбі за державу. 

Про це йдеться в указі №264/2022.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”:

  • ГРИГОР’ЄВУ Олександру Олександровичу – полковнику (посмертно)
  • МАРЦЕНЮКУ Роману Юрійовичу – солдату (посмертно)
  • СЕРЕДЮКУ Єгору Васильовичу – капітану (посмертно)
  • ЦЮПАКУ Олександру Сергійовичу – майстер-сержанту (посмертно)
  • ЦЮРИКУ Миколі Володимировичу – солдату (посмертно). 

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України майору Олександру Кукурбі. Завдяки сміливим діям Героя знищено десятки одиниць ворожої техніки і сотні окупантів. 

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