Зеленський присвоїв звання Героя України ще пʼятьом загиблим захисникам

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще пʼятьом захисникам, які загинули в боротьбі за державу.

Про це йдеться в указі №264/2022.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”:

ГРИГОР’ЄВУ Олександру Олександровичу – полковнику (посмертно)

МАРЦЕНЮКУ Роману Юрійовичу – солдату (посмертно)

СЕРЕДЮКУ Єгору Васильовичу – капітану (посмертно)

ЦЮПАКУ Олександру Сергійовичу – майстер-сержанту (посмертно)

ЦЮРИКУ Миколі Володимировичу – солдату (посмертно).

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України майору Олександру Кукурбі. Завдяки сміливим діям Героя знищено десятки одиниць ворожої техніки і сотні окупантів.