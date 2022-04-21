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Військові 128-ї бригади знищили зі "Стугни" ворожий танк Т-72 на відстані 4,5 км

Ракета летіла 21 секунду.

Військові 128-ї бригади знищили зі "Стугни" ворожий танк Т-72 на відстані 4,5 км
Фото: defence-ua.com

Штурмовики 128-ї окремій гірсько-штурмової бригади з протитанкового ракетного комплексу "Стугна" знищили ворожий Т-72 на відстані 4,5 км.

Про це повідомляє портал Defense Express.

"Поки всі говорять про те, як влучно "Нептун" поцілив у російський крейсер "Москва", інша розробка від ДержККБ "Луч" – протитанковий ракетний комплекс "Стугна" – продовжує знищувати ворожу бронетехніку. Цього разу український ПТРК поцілив у рашистський танк Т-72", - розповідають у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.

На опублікованому відео видно, як ворожий танк задом виїжджає із капоніра в лісопосадці, розвертається й починає рух вздовж насаджень, відкриваючи для наших бійців корму з відсіком двигуна. Після пострілу зі "Стугни" ракета стрімко наближається до танка і влучає в нього.

"Вибух, полум’я, дим – танк знищений", – коментують знищення танку в бригаді.

 

Ракета летіла 21 секунду, тож з урахуванням її швидкості у 200-220 м/c можна визначити, що Т-72 рашистів знаходився на відстані 4200-4600 м від позиції розрахунку ПТРК - причому влучили наші бійці по рухомій цілі.

Нагадаємо, раніше ЗСУ і "Луч" опублікували відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна".

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