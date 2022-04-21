ЗСУ відбили 10 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках

Знищено 6 танків, 4 артсистеми росіян, а також збито два літаки та 8 безпілотників.

Упродовж поточної доби, 21 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак російської армії на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, українські захисники знищили 6 танків, 4 артилерійські системи, 8 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 літаки (Су-34 та Су-25) і 8 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, за даними Пентагону, Росія сконцентрувала на території України 85 батальйонних тактичних груп. Більшість із них знаходяться на Донбасі.

18 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались, і сконцентрували значну частину своєї армії для наступу на сході України.

За даними РНБО, росіяни хочуть повністю захопити Донецьку й Луганську області до Великодня. Розраховують таким чином зробити подарунок голові Кремля Володимиру Путіну.