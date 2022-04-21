Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
ГоловнаСвіт

Криміналісти із Словаччини прибули в Україну для допомоги в розслідуванні злочинів армії РФ

За час повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 7600 воєнних злочинів окупантів.

Криміналісти із Словаччини прибули в Україну для допомоги в розслідуванні злочинів армії РФ
Ірина Венедіктова
Фото: Facebook/Ірина Венедіктова

До України прибули експерти-криміналісти із Словаччини.

Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Вона зазначила, що перша група експертів - уже в столиці і готова допомагати в розслідуванні воєнних злочинів російських військових.

"У групі - словацькі поліцейські, судово-медичні експерти та антрополог. Вони поділяться своїм часом, знаннями та досвідом, працюючи в спільних групах із українськими колегами", - розповіла Венедіктова.

Вона зазначила, що в Україні за час повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 7600 воєнних злочинів РФ.

Зараз у нас на Київщині працює місія представників французької жандармерії та медичної служби Збройних Сил Французької Республіки. Також в Україні команда Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

"Робота іноземних фахівців - це і знак відкритості України. Наша мета абсолютно прозора - ретельне розслідування кожного воєнного злочину рф заради притягнення винних до відповідальності", - наголосила генпрокурорка.

Нагадаємо, 8 квітня прем'єр Словаччини Едуард Геґер разом із іншили європейськими чиновниками відвідали Бучу на Київщині і побачили звірства, які вчинили російські військові над цивільними українцями.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також