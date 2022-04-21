Криміналісти із Словаччини прибули в Україну для допомоги в розслідуванні злочинів армії РФ

За час повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 7600 воєнних злочинів окупантів.

До України прибули експерти-криміналісти із Словаччини.

Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Вона зазначила, що перша група експертів - уже в столиці і готова допомагати в розслідуванні воєнних злочинів російських військових.

"У групі - словацькі поліцейські, судово-медичні експерти та антрополог. Вони поділяться своїм часом, знаннями та досвідом, працюючи в спільних групах із українськими колегами", - розповіла Венедіктова.

Вона зазначила, що в Україні за час повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 7600 воєнних злочинів РФ.

Зараз у нас на Київщині працює місія представників французької жандармерії та медичної служби Збройних Сил Французької Республіки. Також в Україні команда Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

"Робота іноземних фахівців - це і знак відкритості України. Наша мета абсолютно прозора - ретельне розслідування кожного воєнного злочину рф заради притягнення винних до відповідальності", - наголосила генпрокурорка.

Нагадаємо, 8 квітня прем'єр Словаччини Едуард Геґер разом із іншили європейськими чиновниками відвідали Бучу на Київщині і побачили звірства, які вчинили російські військові над цивільними українцями.