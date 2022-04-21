Причиною назвали необережність при розливанні ацетону у пластикову тару.

Масштабна пожежа сталася у четвер, 21 квітня, на території Дмитрієвського хімзаводу у місті Кінешма Івановської області РФ. Вогонь пошкодив будівлю цеху на площі 1,5 тис. кв. м, повідомляють російські ЗМІ.

Дмитрієвський хімічний завод вважається одним з найбільших виробників бутилацетату та промислових розчинників у Росії.

Приблизно о 8.30 ранку спалахнув склад готової продукції на ТОВ "ДХЗ – Виробництво". Що конкретно зберігається в ангарі, що горить, невідомо, але асортимент підприємства великий: від бутилацетату до харчової оцтової кислоти, ізобутилацетату і промислових розчинників, пише місцеве видання "Кинешмец".

Для ліквідації вогню було залучено всі пожежні розрахунки кінешемського гарнізону, а також техніку підприємства. За більш ніж дві години вогонь вдалося загасити.

Фото: kineshemec.ru

Фото: kineshemec.ru

Фото: kineshemec.ru

Як передає ТАСС із посиланням на оперативного чергового обласного МНС, з будівлі евакуювали 143 особи. Під час пожежі обвалився металевий ангар.

В адміністрації Івановської області повідомляли про одного постраждалого.

Тим часом у пресслужбі регіональної прокуратури повідомили, що внаслідок НП постраждали двоє людей, їх доставили до лікувального закладу з опіками.

При цьому представник міської лікарні Кінешми заявила, що стан однієї з постраждалих оцінюється як украй тяжкий, вона перебуває в реанімації.

Тим часом IvanovoNews пише, що причиною пожежі стала необережність при розливанні ацетону у пластикову тару.

Зазначається, що одна з працівниць хімзаводу 1980 року народження готувала та переливала хімічні речовини. При цьому припустилася необережності, порушила техніку безпеки, внаслідок чого сталося загоряння.

"За словами працівниці хімзаводу, при розливі ацетону в пластикову тару стався електростатичний розряд, внаслідок якого почалася пожежа в будівлі", – повідомляє видання.

Нагадаємо, сьогодні у російській Твері дотла вигорів НДІ Повітряно-космічної оборони. За останніми даними, загинули 7 людей, близько 30 – постраждали.