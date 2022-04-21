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Сейм Латвії визнав війну в Україні геноцидом

Депутати засудили військову агресію росіян та їхнє вторгнення в Україну за участі білоруського режиму. 

Сейм Латвії визнав війну в Україні геноцидом
Сейм Латвії (ілюстративне фото)
Фото: www.saeima.lv

Парламент Латвії одноголосно ухвалив визнання війни в Україні геноцидом. Про це пише "Укрінформ" із посиланням на текст заяви. 

Латвійський сейм висловив підтримку ініціативі демократичних країн щодо обʼєднання у розслідуванні воєнних злочинів Росії, які вона чинить в Україні. Депутати засудили військову агресію росіян та їхнє вторгнення в Україну за участі білоруського режиму. 

Голова комітету з іноземних справ Ріхардс Колс наголосив, що світові необхідно продовжувати і розширювати постачання озброєння українцям та негайно припинити імпорт викопних енергоресурсів з Росії. 

Нагадаємо, що сьогодні рішення про визнання війни геноцидом українців ухвалила Естонія. Це перша держава, що проголосувала за відповідне рішення після того, як 14 квітня геноцид визнала Верховна Рада України. 

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