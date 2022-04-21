Сейм Латвії визнав війну в Україні геноцидом

Депутати засудили військову агресію росіян та їхнє вторгнення в Україну за участі білоруського режиму.

Парламент Латвії одноголосно ухвалив визнання війни в Україні геноцидом. Про це пише "Укрінформ" із посиланням на текст заяви.

Латвійський сейм висловив підтримку ініціативі демократичних країн щодо обʼєднання у розслідуванні воєнних злочинів Росії, які вона чинить в Україні. Депутати засудили військову агресію росіян та їхнє вторгнення в Україну за участі білоруського режиму.

Голова комітету з іноземних справ Ріхардс Колс наголосив, що світові необхідно продовжувати і розширювати постачання озброєння українцям та негайно припинити імпорт викопних енергоресурсів з Росії.

Нагадаємо, що сьогодні рішення про визнання війни геноцидом українців ухвалила Естонія. Це перша держава, що проголосувала за відповідне рішення після того, як 14 квітня геноцид визнала Верховна Рада України.