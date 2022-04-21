Парламент Естонії визнав війну в Україні геноцидом

Це перша держава, крім України, яка ухвалила таке рішення.

Парламент Естонії ухвалив рішення про визнання дій Росії в Україні геноцидом. Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у Telegram. Естонія першою ухвалила це рішення, як і 1993 року першою визнала геноцидом Голодомор.

"Ми знаємо Естонію як країну нульової толерантності до будь-якого тоталітаризму, диктатури, геноциду та інших проявів нелюдської антигуманної політики. І сьогодні вони першими розглянули питання про визнання геноциду, який вчинила та сама росія на території України – але вже у ХХІ столітті", – зазначила вона.

Визнання цієї війни геноцидом важливе для памʼяті десятків тисяч загиблих, для тих, кого згвалтували і катували.

"Це важливо для тих, чиї домівки зруйновано. Важливо для сотні тисяч людей, хто сьогодні в Маріуполі змушений ховатися від бомб у підвалах, плекаючи останню надію на те, що російські війська якимось дивом згадають про людяність та нададуть можливість евакуюватися гуманітарними коридорами", – додала Шуляк.

Вона подякувала колегам-парламентарям Естонії та всьому народу за цю підтримку.

Нагадаємо, 14 квітня Верховна Рада України визнала війну геноцидом. Геноцид – цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення груп населення чи народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами.

Із заявами про те, що війна проти українців є саме геноцидом, виступали різні світові лідери, зокрема Джо Байден, однак юридично це закріплено Україною і Естонією.